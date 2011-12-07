Абдулганиев призвал использовать опыт Китая для развития интернет-торговли в РТ

Для развития интернет-торговли в Татарстане бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев призвал использовать опыт Китая. Об этом сообщает пресс-служба помощника Президента РТ.

На заседании рабочей группы по вопросам содействия продвижению производимой в республике продукции по каналам электронной торговли Абдулганиев подчеркнул, что доля татарстанских компаний на Wildberries сейчас составляет всего 0,91%, а на Ozon – менее 2%.

После он отметил стратегию развития интернет-торговли, принятую в Китае. Всего бизнес-омбудсмен РТ назвал четыре составляющих: требование к МСП иметь цифровые профили выпускаемых товаров, получение ими доступа к оформлению кредитов через интернет, присутствие каждого хотя бы на одном маркетплейсе и активное вовлечение властей регионов в реализацию этих критериев.