Минниханов открыл новый онкологический диспансер в Набережных Челнах

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В Набережных Челнах состоялось торжественное открытие нового филиала республиканского онкологического диспансера. На мероприятии лично присутствовал Президент РТ Рустам Минниханов.
По словам руководителя республики, воплотить в жизнь этот проект удалось благодаря содействию Минздрава РФ и по случаю 50-летия КАМАЗа. Он отметил, что открытие филиала является для Татарстана важным шагом, а потому на коллектив нового медучреждения ложится большая ответственность. Минниханов добавил, что с помощью высокотехнологичного оборудования врачам республики удастся отладить раннюю диагностику онкологических заболеваний и снизить смертность.
Также на церемонии присутствовал замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев. Он подчеркнул, что объект построен по федеральному проекту по борьбе с онкологическими заболеваниями. Как рассказал Гриднев, в новом онкоцентре предусмотрено как амбулаторное отделение, так и стационарное, что способствует повышению качества оказываемой помощи.
Отмечается, что весь технологический цикл по оказанию специализированной онкологической помощи окажется сконцентрирован в одном месте. Это позволит существенно сократить время постановки диагноза, повысить его точность и максимально приблизить начало специализированного лечения.
По информации агентства, общая стоимость объекта составляет 2,3 млрд рублей, из них 1,7 млрд — это вложения в медоборудование.