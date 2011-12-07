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Татарстанские леса продолжают населять пауки семейства «черная вдова»

В прошлом году от укосов ядовитых насекомых пострадали два татарстанца.

Популяция пауков семейства «черная вдова» начала распространятся в Татарстан, сообщила главный токсиколог минздрава РТ Алия Насибуллина в интервью ИА «Татар-информ».

«Сейчас в летний период к нам начали поступать обращения пациентов с укусами „черных вдов“. <…> В прошлом году у нас было два таких пациента», — поделилась Насибуллина.

Она отметила, что ранее «черные вдовы» обитали в южных регионах страны, а сейчас их популяция начала передвигаться на север — в Татарстан.

«Чаще всего их встречают в лесах, когда люди собирают грибы и ягоды. В этот момент происходит укус паука», — уточнила спикер.

КВ
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