Журналистка из Казани разбилась на снегоходе

Казанская журналистка Лейсан Лапытова разбилась на снегоходе под Петропавловском-Камчатском, сообщает телеканал «Татарстан 24».

Снегоходом управляла коллега Лейсан. Женщина не справилась с управлением и транспортное средство врезалось в дерево. Водитель скончалась на месте, Лейсан находится в реанимации. Врачи диагностировали у нее многочисленные переломы. На данный момент состояние женщины стабильное, дышит она самостоятельно, находится в сознании.

Есть информация, что женщины взяли снегоход без спроса. Полиция выясняет все детали произошедшего.

Напомним, журналистка Лейсан Лапытова много лет работала в программах «Город» и «Перехват». В последнее время жила с семьей на Камчатке.