РЕШЕНИЕ КАЗАНСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ?62-19 22 апреля 2004 г.

О внесении изменений и дополнений в решение Казанского Совета народных депутатов от 25.12.2003 №3-18 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению на 2004 год»В целях приведения решения Казанского Совета народных депутатов от 25.12.2003 №3-18 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению на 2004 год» в соответствие с нормативными актами Российской Федерации и Республики Татарстан Казанский Совет народных депутатов решил:1. Абзац 10 решения Казанского Совета народных депутатов от 25.12.2003 №3-18 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению на 2004 год» изложить в следующей редакции:«стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном семейном доходе в размере 16%».2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Казанского Совета народных депутатов Л.Н.Андрееву.Председатель К.Ш.Исхаков.