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Казань присоединится к проекту «Открытый город»

Возможно, в ближайшее время в Казани будут организованы бесплатные экскурсии на реставрируемые объекты, которые являются объектами культурного наследия.

С таким предложением выступил Председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, член Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Артем Демидов на отчетно-выборной конференции ТРО «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», состоявшейся в Казани. 

"Проект называется «Открытый город». Его начали в Москве, продолжили в Санкт-Петербурге. Это бесплатные экскурсии для горожан на объекты культурного наследия, которые сейчас реставрируются. Чаще всего после реставрации они передаются госучреждениям или в частные руки, и попасть туда обычным людям будет непросто. В Москве и Санкт-Петербурге такие экскурсии пользуются большой популярностью. Мне кажется, что в Казани должен быть такой проект, который открывает доступ к таким интересным историческим объектам. — отметил Артем Демидов.

КВ
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