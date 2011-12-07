Казань присоединится к проекту «Открытый город»

С таким предложением выступил Председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, член Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Артем Демидов на отчетно-выборной конференции ТРО «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», состоявшейся в Казани.

"Проект называется «Открытый город». Его начали в Москве, продолжили в Санкт-Петербурге. Это бесплатные экскурсии для горожан на объекты культурного наследия, которые сейчас реставрируются. Чаще всего после реставрации они передаются госучреждениям или в частные руки, и попасть туда обычным людям будет непросто. В Москве и Санкт-Петербурге такие экскурсии пользуются большой популярностью. Мне кажется, что в Казани должен быть такой проект, который открывает доступ к таким интересным историческим объектам. — отметил Артем Демидов.