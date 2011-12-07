Мэр Казани совместно с волонтерами посадили деревья в память о Михаиле Девятаеве

В Татарстане стартовала акция «Сад памяти». Начали ее в столице республики с посадки деревьев в память о Герое Советского Союза Михаиле Девятаеве. Об этом передает пресс-служба мэрии Казани.

Расположилась аллея у городского речного порта. В высадке деревьев приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин, активисты республиканского движения «Волонтеры Победы», а также внучка самого героя Ирина Девятаева. Всего на участке дали жизнь 12 саженцам, из них десять елей и два кедра.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что участники акции «Сад памяти» высадят в Татарстане 350 тыс. саженцев. Международная акция в память о подвиге татарстанцев, погибших в ВОВ, пройдет 8 мая на территории лесного фонда РТ.