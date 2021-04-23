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«Ненавижу тебя, мама!» Как справиться с детской злостью?

Злость — это базовая эмоция, вспыхивающая мгновенно. Психолог Светлана Курлыкова рассказала, что делать родителям в такой ситуации.

Почему ребенок злится? 

•     Забрали любимейшую игрушку, а это была его ценность

•     Копирует поведение родителей

•     Запретили смотреть мультики или пойти гулять

•     Не получается что-то сделать (нарисовать красивый рисунок или построить пирамидку) 

Что делать родителю? 

1.    Разрешить ребенку злиться

2.    Рассказать, как можно проявлять агрессию

3.    Показать на своем примере

4.    Объяснить ребенку эмоцию: «Ты сейчас злишься, и это нормально»

5.    Обнять после взрыва злости и поговорить о том, что случилось

Игнорирование чувств ребенка в этой ситуации плохо скажется на его будущем. Родители убеждены, что игрушек вполне достаточно. Но это заблуждение. С малышом нужно разговаривать, объяснять все и проводить достаточно времени. Кроме того, важно интересоваться мнением маленького члена семьи. Например, насчет переезда в другой город или ремонта. Ребенок должен чувствовать, что с его мнением тоже считаются. И поскольку дети копируют поведение взрослых, то частые ссоры при маленьких — это ошибка. Кажется, что ребенок ничего не понимает. Но он отлично осознает ситуацию и перенимает манеру поведения. 

Фразы: «Это не для детей», «Ты еще маленький» звучат для вашего дитя как оскорбление, что может спровоцировать обиду и злость в будущем.

Также нельзя:

•     говорить, что не любите ребенка, потому что он злой

•     угрожать наказаниями и запретами

•     уходить в другую комнату и оставлять малыша наедине со своей злостью

•     шлепать по попе и прикладывать силу 

Как ребенку справиться с агрессией? 

•     Рисование

Пусть дитя нарисует свои эмоции, а после уже сам решит, что делать со своим творением: сохранить, скомкать, выбросить и тд.

•     Бить вещи

Это может быть боксерская груша или подушка, не важно. Главное, чтобы ребенок мог проявлять свою эмоцию через тело и физическую нагрузку.

•     Занятия спортом

К предыдущему пункту, спорт — отличная возможность выпустить пар посредством тела.

•     Прокричаться

Лучше всего в коробку. Сделайте с малышом «Коробку злости» и объясните ему, что именно в нее надо кричать, когда душат негативные эмоции. Это полезно еще и потому, что ребенок научится не проявлять агрессию на окружающих.

•     Рвать бумагу

Подготовьте старые журналы и газеты, чтобы они всегда были на виду, когда дитя захочет выплеснуть злость.

•     Лепка

Слепить фигуру из пластилина, как способ визуализации своей эмоции. Пусть ребенок «слепит свою злость», а потом разрушит фигурку.

•     Отсчет от 10 до 0

•     Объятия

Если ребенок сжимает кулаки и кричит, то можете его просто обнять. Так он почувствует поддержку близкого человека и скорее всего начнет плакать. Дайте ему выплеснуть эти эмоции через слезы.

•     Пение

Спойте вместе любимую песню, это отвлечет малыша. 

Эмоция ищет выход. А если ее не пускать — остается, копится, набирает силу, и в какой-то момент происходит взрыв. Фейерверк из крика и слез. Малыш щипается, кусается, дерется, пинается и кричит: «Ненавижу тебя, мама!» Но это говорит злость, а не ваш ребенокСветлана Курлыкова, психолог

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