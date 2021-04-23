«Ненавижу тебя, мама!» Как справиться с детской злостью?

Почему ребенок злится?

• Забрали любимейшую игрушку, а это была его ценность

• Копирует поведение родителей

• Запретили смотреть мультики или пойти гулять

• Не получается что-то сделать (нарисовать красивый рисунок или построить пирамидку)

Что делать родителю?

1. Разрешить ребенку злиться

2. Рассказать, как можно проявлять агрессию

3. Показать на своем примере

4. Объяснить ребенку эмоцию: «Ты сейчас злишься, и это нормально»

5. Обнять после взрыва злости и поговорить о том, что случилось

Игнорирование чувств ребенка в этой ситуации плохо скажется на его будущем. Родители убеждены, что игрушек вполне достаточно. Но это заблуждение. С малышом нужно разговаривать, объяснять все и проводить достаточно времени. Кроме того, важно интересоваться мнением маленького члена семьи. Например, насчет переезда в другой город или ремонта. Ребенок должен чувствовать, что с его мнением тоже считаются. И поскольку дети копируют поведение взрослых, то частые ссоры при маленьких — это ошибка. Кажется, что ребенок ничего не понимает. Но он отлично осознает ситуацию и перенимает манеру поведения.

Фразы: «Это не для детей», «Ты еще маленький» звучат для вашего дитя как оскорбление, что может спровоцировать обиду и злость в будущем.

Также нельзя:

• говорить, что не любите ребенка, потому что он злой

• угрожать наказаниями и запретами

• уходить в другую комнату и оставлять малыша наедине со своей злостью

• шлепать по попе и прикладывать силу

Как ребенку справиться с агрессией?

• Рисование

Пусть дитя нарисует свои эмоции, а после уже сам решит, что делать со своим творением: сохранить, скомкать, выбросить и тд.

• Бить вещи

Это может быть боксерская груша или подушка, не важно. Главное, чтобы ребенок мог проявлять свою эмоцию через тело и физическую нагрузку.

• Занятия спортом

К предыдущему пункту, спорт — отличная возможность выпустить пар посредством тела.

• Прокричаться

Лучше всего в коробку. Сделайте с малышом «Коробку злости» и объясните ему, что именно в нее надо кричать, когда душат негативные эмоции. Это полезно еще и потому, что ребенок научится не проявлять агрессию на окружающих.

• Рвать бумагу

Подготовьте старые журналы и газеты, чтобы они всегда были на виду, когда дитя захочет выплеснуть злость.

• Лепка

Слепить фигуру из пластилина, как способ визуализации своей эмоции. Пусть ребенок «слепит свою злость», а потом разрушит фигурку.

• Отсчет от 10 до 0

• Объятия

Если ребенок сжимает кулаки и кричит, то можете его просто обнять. Так он почувствует поддержку близкого человека и скорее всего начнет плакать. Дайте ему выплеснуть эти эмоции через слезы.

• Пение

Спойте вместе любимую песню, это отвлечет малыша.

Эмоция ищет выход. А если ее не пускать — остается, копится, набирает силу, и в какой-то момент происходит взрыв. Фейерверк из крика и слез. Малыш щипается, кусается, дерется, пинается и кричит: «Ненавижу тебя, мама!» Но это говорит злость, а не ваш ребенокСветлана Курлыкова, психолог