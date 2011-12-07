Сотрудники «Казанских ведомостей» провели субботник

Сегодня в редакции газеты состоялся субботник. Сотрудники редакции наводили порядок на своих рабочих местах, в кабинетах и на территории около редакции.

В компьютерном отделе самым трудоемким делом оказалось мытье окон. Журналисты разбирали бумаги и подшивки на своих столах. В рекламном отделе под жизнерадостную музыку тоже активно наводили чистоту. А в секретариате особое внимание было уделено цветам.

После провели уборку на улице, у редакции. Вымели окурки, фантики, прошлогодние листья. В итоге собрали несколько пакетов мусора. А значит, наш город стал немного чище, и мы в это внесли свой скромный вклад.