Страстная седмица: как провести последнюю неделю перед Пасхой

В этом году Пасха Христова приходится на 2 мая. Сейчас у православных верующих подходит к завершению Великий пост, призванный помочь достойно подготовиться к самому значимому событию церковного года — к Светлому Христову Воскресению. Вот что об этих приготовлениях нам говорят сложившиеся в течение многих веков церковные и народные традиции.

В предстоящее воскресенье, 25 апреля, верующие встретят свой особо любимый день весны — Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим). История праздника повествует о библейском событии: когда Иисус Христос прибыл в столицу Иудеи — Иерусалим, восторженные жители города встретили его, приветствуя листьями пальмы.

Пальмы в холодной России не растут, поэтому наши верующие выбрали другой символ незримой встречи и приветствия Мессии — молодые веточки вербы с их пушистыми колокольчиками. Лучше всего будет эти собранные собственноручно хрупкие веточки вербы взять с собой на утреннюю службу в ближайшей или любимой для посещения церкви. Здесь после литургии их окропят святой водой, и символы — предвестники Пасхи еще долго простоят у вас дома, умиляя своей естественной простотой и грацией.

26 апреля, в понедельник, начнется Страстная седмица, предшествующая Пасхе, продлится она по 1 мая. Каждый день этой недели носит название «Великий».

Это дни самого строгого поста и размышлений о своей жизни, поступках и очищения от всего наносного и повседневной суеты. Конечно, к самому важному празднику года верующие стараются заранее привести в порядок свое жилище, купить продукты к пасхальному столу, но эти хозяйственные хлопоты все же не должны отвлечь от главного — восстановления порядка и гармонии в душе.

Для этого необходимо хотя бы один день на Страстной седмице посвятить походу в церковь на утреннюю службу, к причастию. Ведь и литургии этой недели тоже особые, посвященные жизни последних земных дней Спасителя.

Хорошей традицией станет чтение Евангелия. Каждый день Страстной седмицы можно читать именно об этом дне недели, как о нем рассказывает библейское повествование четырех великих евангелистов.

Одновременно с церковными традициями верующие стараются следовать и сложившимся народным традициям подготовки к Пасхе в последнюю неделю перед ней.

Великий понедельник, 26 апреля, начало Страстной недели

В этот день начинаются домашние хлопоты по подготовке к празднику. Лучше всего начать с разбора лишних вещей. Если их можно еще использовать и есть кому отдать, сделайте это. Тем самым вы заодно и освободите место для чего-то нового! При наведении порядка, конечно, не забудем на этой неделе помыть окна после зимы. И сколько сразу солнечного света появится в жилище!

Кстати, встречать Пасху с грязными окнами считается плохой приметой. Так что недаром в пику пандемии по соцсетям разлетелся вот этот мем: «В это непростое для всего мира время, когда рушится привычный уклад, закрываются границы, ответьте честно и без паники: вы окна перед Пасхой мыть будете?»

Великий вторник, 27 апреля

Второй день Страстной седмицы традиционно посвящают разбору одежды. Вещи, которые больше не планируете носить, с удовольствием примут благотворительные фонды, разумеется, в чистом, постиранном виде. Кстати, считается, что приобретенная в Великий вторник одежда прослужит долго. Во вторник уже можно приступить и к приобретению продуктов для пасхального стола.

Великая среда, 28 апреля

В этот день — преддверие Чистого четверга, можно понемногу начинать генеральную уборку дома, завершив ее на следующий день. Любопытно, что согласно народному поверью, пасхальные яйца принято выбирать именно в среду. Считается, что купленные в этот день яйца дольше сохраняют свежесть.

Чистый четверг, 29 апреля

Как уже понятно из самого названия дня, Великий четверг полностью посвящали очищению — физическому и духовному. Хорошей традицией считается встать пораньше и как следует помыться, после чего с радостным настроем приступить к делам.

В четвертый день Страстной седмицы принято закончить уборку дома. А в оставшееся свободное время спокойно сесть, отвлечься от суеты, забот и посвятить свой досуг самому себе. Подумать о том, что сделал плохого для своих близких и как постараться не допустить этого в будущем, примириться мысленно с обидчиками — знакомыми и незнакомцами.

Не забываем читать Евангелие. Как уже отмечено выше — хотя бы про один день Страстной седмицы, но ежедневно.

Великая пятница, 30 апреля

День, наполненный скорбью, когда верующие всего мира почитают жертву Христа, распятого на Голгофе за наши грехи. Этот день принято проводить в тишине и размышлениях. Тяжелый физический труд не поощряется, но в пятницу дозволяется и принято печь куличи, красить яйца и готовить творожную пасху. Помещенная в холодильник, творожная пасха аккурат к Светлому воскресению приобретет в специальной формочке свою нужную пирамидальную форму.

Обычай красить яйца связан с дохристианским празднованием весны. Еще в те далекие времена яйцо у многих народов являлось олицетворением животворящей силы природы. Вся Вселенная представлялась вышедшей из яйца. Отношение к яйцу как к символу рождения отразилось в верованиях и обычаях египтян, персов, греков, римлян.

Например, в Африке найдены украшенные резьбой страусиные яйца возрастом около 60000 лет. Расписанные яйца, а также золотые и серебряные, часто встречаются в датируемых вплоть до начала III тысячелетия до н. э. захоронениях древних шумеров и египтян.

Традиция дарить друг другу крашеные яйца в день Воскресения Христова распространилась благодаря Марии Магдалине. Отважная ученица Христа явилась в Рим к императору Тиберию и рассказала о жизни, учении Иисуса Христа и его воскрешении после распятия на кресте. Император усомнился в рассказе о чуде. Тогда Мария Магдалина взяла белое яйцо, которое принесла во дворец в качестве подарка, и со словами: «Христос Воскрес!» — передала его Тиберию. На глазах у римского правителя яйцо из белого превратилось в ярко-красное.

Великая суббота, 1 мая

Последний день Страстной недели еще называют Тихим. Так же, как и в пятницу, веселиться в субботу не принято, постарайтесь ни с кем не ссориться. Ведь на следующий день всех нас ждет Светлое Христово Воскресение — Пасха!