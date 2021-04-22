Страстная седмица: как провести последнюю неделю перед Пасхой

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В этом году Пасха Христова приходится на 2 мая. Сейчас у православных верующих подходит к завершению Великий пост, призванный помочь достойно подготовиться к самому значимому событию церковного года — к Светлому Христову Воскресению. Вот что об этих приготовлениях нам говорят сложившиеся в течение многих веков церковные и народные традиции.
В предстоящее воскресенье, 25 апреля, верующие встретят свой особо любимый день весны — Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим). История праздника повествует о библейском событии: когда Иисус Христос прибыл в столицу Иудеи — Иерусалим, восторженные жители города встретили его, приветствуя листьями пальмы.
Пальмы в холодной России не растут, поэтому наши верующие выбрали другой символ незримой встречи и приветствия Мессии — молодые веточки вербы с их пушистыми колокольчиками. Лучше всего будет эти собранные собственноручно хрупкие веточки вербы взять с собой на утреннюю службу в ближайшей или любимой для посещения церкви. Здесь после литургии их окропят святой водой, и символы — предвестники Пасхи еще долго простоят у вас дома, умиляя своей естественной простотой и грацией.
26 апреля, в понедельник, начнется Страстная седмица, предшествующая Пасхе, продлится она по 1 мая. Каждый день этой недели носит название «Великий».
Это дни самого строгого поста и размышлений о своей жизни, поступках и очищения от всего наносного и повседневной суеты. Конечно, к самому важному празднику года верующие стараются заранее привести в порядок свое жилище, купить продукты к пасхальному столу, но эти хозяйственные хлопоты все же не должны отвлечь от главного — восстановления порядка и гармонии в душе.
Для этого необходимо хотя бы один день на Страстной седмице посвятить походу в церковь на утреннюю службу, к причастию. Ведь и литургии этой недели тоже особые, посвященные жизни последних земных дней Спасителя.
Хорошей традицией станет чтение Евангелия. Каждый день Страстной седмицы можно читать именно об этом дне недели, как о нем рассказывает библейское повествование четырех великих евангелистов.
Одновременно с церковными традициями верующие стараются следовать и сложившимся народным традициям подготовки к Пасхе в последнюю неделю перед ней.
В этот день начинаются домашние хлопоты по подготовке к празднику. Лучше всего начать с разбора лишних вещей. Если их можно еще использовать и есть кому отдать, сделайте это. Тем самым вы заодно и освободите место для чего-то нового! При наведении порядка, конечно, не забудем на этой неделе помыть окна после зимы. И сколько сразу солнечного света появится в жилище!
Кстати, встречать Пасху с грязными окнами считается плохой приметой. Так что недаром в пику пандемии по соцсетям разлетелся вот этот мем: «В это непростое для всего мира время, когда рушится привычный уклад, закрываются границы, ответьте честно и без паники: вы окна перед Пасхой мыть будете?»
Второй день Страстной седмицы традиционно посвящают разбору одежды. Вещи, которые больше не планируете носить, с удовольствием примут благотворительные фонды, разумеется, в чистом, постиранном виде. Кстати, считается, что приобретенная в Великий вторник одежда прослужит долго. Во вторник уже можно приступить и к приобретению продуктов для пасхального стола.
В этот день — преддверие Чистого четверга, можно понемногу начинать генеральную уборку дома, завершив ее на следующий день. Любопытно, что согласно народному поверью, пасхальные яйца принято выбирать именно в среду. Считается, что купленные в этот день яйца дольше сохраняют свежесть.
Как уже понятно из самого названия дня, Великий четверг полностью посвящали очищению — физическому и духовному. Хорошей традицией считается встать пораньше и как следует помыться, после чего с радостным настроем приступить к делам.
В четвертый день Страстной седмицы принято закончить уборку дома. А в оставшееся свободное время спокойно сесть, отвлечься от суеты, забот и посвятить свой досуг самому себе. Подумать о том, что сделал плохого для своих близких и как постараться не допустить этого в будущем, примириться мысленно с обидчиками — знакомыми и незнакомцами.
Не забываем читать Евангелие. Как уже отмечено выше — хотя бы про один день Страстной седмицы, но ежедневно.
День, наполненный скорбью, когда верующие всего мира почитают жертву Христа, распятого на Голгофе за наши грехи. Этот день принято проводить в тишине и размышлениях. Тяжелый физический труд не поощряется, но в пятницу дозволяется и принято печь куличи, красить яйца и готовить творожную пасху. Помещенная в холодильник, творожная пасха аккурат к Светлому воскресению приобретет в специальной формочке свою нужную пирамидальную форму.
Обычай красить яйца связан с дохристианским празднованием весны. Еще в те далекие времена яйцо у многих народов являлось олицетворением животворящей силы природы. Вся Вселенная представлялась вышедшей из яйца. Отношение к яйцу как к символу рождения отразилось в верованиях и обычаях египтян, персов, греков, римлян.
Например, в Африке найдены украшенные резьбой страусиные яйца возрастом около 60000 лет. Расписанные яйца, а также золотые и серебряные, часто встречаются в датируемых вплоть до начала III тысячелетия до н. э. захоронениях древних шумеров и египтян.
Традиция дарить друг другу крашеные яйца в день Воскресения Христова распространилась благодаря Марии Магдалине. Отважная ученица Христа явилась в Рим к императору Тиберию и рассказала о жизни, учении Иисуса Христа и его воскрешении после распятия на кресте. Император усомнился в рассказе о чуде. Тогда Мария Магдалина взяла белое яйцо, которое принесла во дворец в качестве подарка, и со словами: «Христос Воскрес!» — передала его Тиберию. На глазах у римского правителя яйцо из белого превратилось в ярко-красное.
Последний день Страстной недели еще называют Тихим. Так же, как и в пятницу, веселиться в субботу не принято, постарайтесь ни с кем не ссориться. Ведь на следующий день всех нас ждет Светлое Христово Воскресение — Пасха!