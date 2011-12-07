Татарстанцы могут узнать, как происходит реализация национальных проектов. Интервью с Президентом РТ Рустамом Миннихановым покажут сегодня на телеканале «Россия 24».

Программа «Плановый рост», в основе которой легло расширенное интервью Минниханова, выйдет сегодня, 24 апреля, в 16:30 и 21:30. В ней поговорят о таких национальных проектах, как «Здравоохранение», «Безопасные и качественные дороги», «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Международная кооперация и экспорт».

Кроме того, также в выпуске речь пойдет о строительстве детского онкодиспансера и Большого Казанского кольца, а также о производстве завода им. Серго, судостроительного завода им. Горького в Зеленодольске и челнинского КАМАЗа.

Повтор программы запанирован на воскресенье в 8:30 и 22:30.