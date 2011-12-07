В казанском сквере Табеева высадили «Сад памяти» в честь писателей и журналистов, не вернувшихся с фронта

В сквере имени Фикрята Табеева рядом со зданием «Идел-Пресс» посадили каштаны, рябины и сирень. Таким образом Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Союз журналистов РТ почтили память писателей и журналистов, погибших на фронте во время Великой Отечественной войны, присоединившись к международной акции «Сад памяти».

«Журналисты всегда были на передовой, даже во время войны, — отметила генеральный директор АО „Татмедиа“ Шамиль Садыков.- Для нас важно ценить и сохранять память об этом, чтобы в дальнейшем передать ее подрастающему поколению».

В 1941 году на фронт из ТАССР ушли 53 писателя, поэта и журналиста, среди которых Муса Джалиль, Фатих Карим, Сибгат Хаким, Абдулла Алиш, Адель Кутуй и другие. На дверях редакций, которые опустели, нередко можно было прочитать: «Все ушли на фронт». Не вернулись с фронта 30 писателей и 22 журналиста ТАССР.

За время акции «Сад памяти» в России будет высажено 27 млн деревьев в честь погибших во время Великой Отечественной войны.