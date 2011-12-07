В Татарстане увеличилось число желающих принять участие в «Диктанте Победы»

Татарстан вновь примет участие в международной акции «Диктант Победы», которая состоится 29 апреля в 12:00 на специально выбранных площадках республики.

«В этом году количество площадок увеличилось, их стало более 150» — отметила глава Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

Также она рассказала, что в этом году ожидается участие более восьми с половиной тысяч человек. В акции примут участие школьники, студенты, военнослужащие, политические и общественные деятели. В этом году к ним присоединятся Суворовское училище, учебный центр при МЧС, несколько крупных предприятий, оказавшие большую поддержку фронту во время Великой Отечественной войны.

Напомним, что в прошлом году в акции «Диктант Победы» поучаствовали более 6 тысяч татарстанцев. Для проведения мероприятия в республике было организовано около 90 пунктов.