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Мэр Казани поздравил жителей столицы с праздником Ураза-байрам

Метшин напомнил, что этот день призывает к терпимости и милосердию.

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил казанцев со священным для мусульман праздником Ураза-байрам.

В поздравлении Метшина отмечается, что месяц Рамадан стал периодом духовного очищения для каждого мусульманина, а празднование Ураза-байрам призывает «к терпимости и милосердию, заботе о ближних и состраданию к тем, кто нуждается в поддержке и помощи».

Он также отметил, что благодаря межконфессиональному диалогу и сплоченности казанцев, столица Татарстана и впредь будет демонстрировать пример гармоничного сочетания культур.

КВ
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