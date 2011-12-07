Мэр Казани поздравил жителей столицы с праздником Ураза-байрам

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил казанцев со священным для мусульман праздником Ураза-байрам.

В поздравлении Метшина отмечается, что месяц Рамадан стал периодом духовного очищения для каждого мусульманина, а празднование Ураза-байрам призывает «к терпимости и милосердию, заботе о ближних и состраданию к тем, кто нуждается в поддержке и помощи».

Он также отметил, что благодаря межконфессиональному диалогу и сплоченности казанцев, столица Татарстана и впредь будет демонстрировать пример гармоничного сочетания культур.