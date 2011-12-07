Пик заболеваемости COVID-19 наступит в регионах РФ в ближайшие одну-две недели

В течение ближайших одной-двух недель во всех регионах РФ наступит пик заболеваемости COVID-19. В Москве и Подмосковье этот кризис уже преодолен, сообщают РИА Новости.

Как отметил кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян, основным фактором такого различия стало то, что «с конца апреля в столичном регионе значительно увеличилось число тестов», что привело к выявлению и изоляции заболевших на самых ранних стадиях.

Пик заболеваемости, по его словам, начался раньше, чем предполагалось, а вместе с ним в Москве и Подмосковье наступил и спад. Остальные регионы РФ, по мнению эксперта, столкнуться с ним в ближайшие одну-две недели. Может начаться и вторая волна вируса.