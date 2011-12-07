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Сегодня отмечается День славянской письменности и культуры

День славянской письменности и культуры – праздник, который связан с именами двух христианских святых - братьев Кирилла и Мефодия. Именно, благодаря им, в 863 году у славян появился алфавит, названный «кириллицей» в честь одного из братьев.

К этому празднику Национальный музей Республики Татарстан представил раритетные рукописи и книги из богатейшей коллекции документальных и письменных источников редкого фонда.

Самые ранние экспонаты - свитки-«столбцы», датируемые XVI -XVII веком. Это образцы местного делопроизводства, например, купчие, кабальные записи, челобитные и другие старинные документы. Они были обнаружены в составе архива казанских помещиков Толстых-Милославских. Также в фондах Национального музея РТ хранятся рукописные и старопечатные книги XVI-XIX веков.

Самая ранняя рукописная книга в коллекции музея - Тверское Евангелие, написанное Архиепископом Тверской Епархии Вассианом в 1478 году. Книга в очень красивом, старинном окладе, который тоже можно назвать произведением искусства. 

Еще один раритет из музейных фондов - Евангелие Ефремово 1606 года. Кстати, это тот самый митрополит Ефрем, который принимал участие в церемонии венчания на царство Михаила Романова.

 

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