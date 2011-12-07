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Тарифы на вывоз мусора в Татарстане в 2022 году увеличатся вдвое

Сейчас они составляют от 391 до 416 рублей.

Кабмин РТ внес поправки в постановление «Об утверждении территориальной схемы в области обращения с отходами». Так, тарифы на вывоз мусора в 2022-м увеличатся вдвое.

В текущем году значение тарифа на вывоз кубометра мусора без НДС равняется от 391 до 416 рублей для восточной и западной зоны соответственно.

В следующем же, в 2021 году, стоимость вывоза кубометра твердых коммунальных отходов вырастет до 472 рублей на востоке и до 461 рубля на западе республики.

А вот уже в 2022-м размер тарифов региональных операторов по обращению с ТКО увеличится вдвое: 831 рубль для западной зоны и 899 рублей для восточной.

КВ
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