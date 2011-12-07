Татарстанцы вернутся домой из Гоа через Уфу

Сегодня рейсом авиакомпании «Уральские авиалинии» в международный аэропорт Уфа из Гоа прибыл 41 пассажир. Среди них есть татарстанцы, передает пресс-служба аэропорта.

В сообщении сказано, что всего рейс U6-3618 вывез из Гоа 88 россиян. Выполнив промежуточную посадку в Ростове-на-Дону, самолет приземлился в Уфе. Так, для 14 туристов будут организованы автобусные перевозки в регионы властями Татарстана, Удмуртии, Пермского края, Самарской, Челябинской и Нижегородской областей.