Глава российского государства Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.

Путин отметил, что празднование окончания священного месяца Рамадан «несет особый духовный смысл, радость обретения нового бесценного опыта нравственного очищения, самосовершенствования».

Президент подчеркнул, что в связи со старым обычаем отмечать праздник помогая нуждающимся, российские последователи ислама приобщают подрастающее поколение ко всем историческим, культурным, религиозным традициям отцов и дедов, что вносит неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе, укрепление института семьи, воспитание молодежи.