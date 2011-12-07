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Глава российского государства Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.
Путин отметил, что празднование окончания священного месяца Рамадан «несет особый духовный смысл, радость обретения нового бесценного опыта нравственного очищения, самосовершенствования».
Президент подчеркнул, что в связи со старым обычаем отмечать праздник помогая нуждающимся, российские последователи ислама приобщают подрастающее поколение ко всем историческим, культурным, религиозным традициям отцов и дедов, что вносит неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе, укрепление института семьи, воспитание молодежи.