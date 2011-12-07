Всероссийский последний звонок для школьников пройдет в онлайн-режиме

Минпросвещения РФ сообщило о проведении Всероссийской акции в поддержку выпускников школ «Последний звонок — 2020». Мероприятие в онлайн-формате состоится завтра, 25 мая, на официальной странице ведомства во «ВКонтакте».

По сообщению ведомства, трансляция мероприятия начнется в 10 утра по московскому времени. Для выпускников в прямые эфиры выйдут знаменитости, известные блогеры и ведущие, которые расскажут свои школьные истории. Для них же будут организованы различные конкурсы и флешмобы.