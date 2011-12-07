За сутки в РТ выявили 90 новых случаев заболевания COVID-19

По данным Роспотребнадзора, в России по состоянию на 24.05.2020 10:35 часов дня зарегистрировано 344 481 подтвержденный случай заболевания.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Татарстане, шесть случаев в республике завозные, остальные 84 человека имели близкий контакт с больными. На данный момент 28 пациентов доставлены в больницу, остальные 62 получают амбулаторное лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой течения болезни. Среди выздоровевших 1 907 человек.

Всего в республике зафиксировано 2 787 зараженных коронавирусом татарстанцев, где прирост за последние сутки составил 90 новых случаев. Так, за последние сутки в Казани выявили еще 38 случаев заболевания коронавирусом. В Набережных Челнах – 10. В Зеленодольском и Атнинском районах – 6. Четверо татарстанцев в Нижнекамске. По трое в Буинском, Дрожжановском и Елабужском районах. По двое в Альметьевском, Балтасинском, Пестричинском и Ленинагорском районах. По одному в Апастовском, Арском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Камско-Устьинском, Лаишевском, Муслюмовском, Сармановском и Тюлючинском районах.