Законопроект об отсрочке платежей по задолженностям внесен в Госдуму

Как отметил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, пандемия нанесла серьезный урон экономике и деловой жизни, особенно больно она ударила по индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, которые в период самоизоляции остались без работы, а значит, и без заработка.

По информации информационного центра ТРО ВПП «Единая Россия», законопроект предполагает предоставить индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях однократную рассрочку по взысканию задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, кредитным договорам в пределах 15 миллионов рублей не более, чем на один год.

Пенсионерам, которые не имеют иных источников доходов, кроме пенсии, предлагается предоставить рассрочку в пределах 1 миллиона рублей не более, чем на два года. Но здесь есть одно условие - размер их пенсии должен быть менее размера двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Получить рассрочку можно будет без обращения в суд.

Еще одна важная мера поддержки - до 1 октября вводится мораторий на изъятие движимого имущества должника. Эта мера будет распространяться как на физические лица, так и индивидуальных предпринимателей.