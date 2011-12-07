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Жительница автограда угрожала выпрыгнуть из дома многоэтажки, размахивая ножом из своих окон

По приезду сотрудников экстренных служб, челнинка уже успела ошпарить себя кипятком и разбить стекло.

Жительница автограда угрожала выброситься из дома многоэтажки, размахивая ножом из своих окон. Есть предположение, что девушка находилась в наркотическом опьянении, передает ИА «Татар-информ».

По словам очевидцев, девушка, живущая многоэтажном доме Набережных Челнов, кричала о том, что может выброситься из окна. При этом она размахивала ножом.

По приезду сотрудников экстренных служб челнинка уже успела ошпарить себя кипятком и разбить стекло.

Сейчас жительницу автограда доставили в местную психиатрическую больницу с подозрением на наркотическое опьянение. 

КВ
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