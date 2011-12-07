Рустам Минниханов провёл встречу с родителями погибших во время стрельбы детей в школе №175

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Президент РТ сегодня провёл встречу с родителями детей, погибших в результате трагедии в казанской школе № 175. Также во встрече приняли участие родные погибших учителей
Муфтий Татарстана и Митрополит Казанский и Татарстанский прочитали поминальные молитвы.
В ходе встречи обсудили организацию всесторонней помощи семьям погибших.
Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Рустам Минниханов пообещал встретиться с родителями казанской гимназии № 175. В республике было принято решение об оказании финансовой помощи семьям погибших и пострадавшим.