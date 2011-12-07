Эксперт о поправках в Конституцию РФ: «Сохранение культурных ценностей — это не прошлое, а будущее»

Поправка к Конституции о сохранении культурного наследия — это вклад в будущее, считает ректор Института культуры мира (ЮНЕСКО), президент Международной гуманитарной академии «Европа-Азия» профессор Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова Энгель Тагиров.

«Если мы сегодня лишимся всего этого, значит, у нас не будет такого будущего. Для того чтобы будущее было, надо, чтобы сегодня проявлялась должная забота о том, что было, и о том, что у нас есть», — уточнил Тагиров.

Напомним, в Основной закон страны планируют внести поправку о сохранении культурного наследия, что гарантирует поддержку и охрану культуры со стороны государства.