Минниханов поздравил татарстанцев с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне

Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с 75-летием Победы в Великой Отечественной войны в рамках праздничного парада на площади Свободы в Казани.

«Дорогие татарстанцы, сердечно поздравляю вас с юбилеем — 75-й годовщиной Великой Победы нашего многонационального народа над немецко-фашистскими захватчиками», — сказал президент РТ.

Он также напомнил, что в годы войны на фронт ушли 700 тыс. жителей Татарстана, из них каждый второй не вернулся с полей сражений. Оставшиеся в республике старики, женщины и дети круглосуточно трудились в тылу на благо страны.

Во время поздравления Минниханов обратился к ветеранам, поблагодарил их за боевые и трудовые подвиги, а также выразил глубочайшее признание за Великую Победу. «Вы всегда будете для нас олицетворением мужества и отваги, стойкости и подлинного патриотизма. Именно на вашем героическом примере любви и преданности Родине воспитываются наши дети. Мы должны быть достойны вашего подвига», — сказал глава республики.