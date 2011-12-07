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На выборах каждый избиратель получит одноразовый набор из маски, перчаток и ручки

По словам заместителя главного санитарного врача РТ Любови Авдониной, санитарные врачи отмечают высокую готовность избирательных участков.

- Сделано все для того, чтобы голосование прошло безопасно, - пояснила спикер в ходе пресс-конференции, прошедшей сегодня в ИА «Татар-информ». – Кроме единого дня 1 июля, можно проголосовать с 25 июня, в любой день, посетив избирательные участки. Или отдать свой голос на дому. Также можно это сделать на придомовых территориях. Это предусмотрено во избежание скопления людей.

Из особых мер профилактики – разметка для соблюдения социальной дистанции, индивидуальные средства защиты. Плюс одноразовый набор для каждого голосующего – ручка, маска, перчатки. Регулирование потоков с помощью отдельного выхода и входа. В части нахождения на участках будут особые меры профилактики: дезинфицирующий коврик при ходе и термометрия. При длительном нахождении на избирательных участках – протирание гаджетов антисептиками.

Для тех, кто голосует на дому, тоже все продумано. Процесс будет бесконтактным. Представители комиссии повесят индивидуальный набор для голосования на ручку двери, избиратель показывает паспорт, голосует дома, а затем опускает бюллетень в ящик, который тоже в течение дня проходит дезобработку. 

КВ
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