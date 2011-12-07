Обращение Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова

Уважаемые татарстанцы!

С 25 июня по 1 июля мы станем участниками исторического события - Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Государственный Совет, ведущие политические и общественные силы Татарстана поддержали поправки в Конституцию, так как это новые возможности для укрепления российского могущества и процветания родной республики.

Наша страна опирается на богатейшую общую историю, наполненную великими свершениями наших предков. И в этом наша сила!

В Татарстане при поддержке федерального центра и лично Владимира Владимировича Путина реализуются масштабные программы. Республика – регион-лидер по многим показателям.

Поправки в Конституцию – это закрепление имеющихся достижений и стремление заложить прочный фундамент будущих успехов. Поэтому столь важно единение и поддержка татарстанцев при голосовании за поправки.

Для нашего народа всегда в приоритете была семья. Поправки создают предпосылки для гармоничного развития ребенка, поддерживают традиционные семейные ценности: папа и мама, уважение к старшим, доверие и забота нескольких поколений одной семьи друг о друге. И это очень важно!

Большое значение данные поправки приобрели в условиях пандемии коронавируса. Сегодня качественная медицинская помощь представляет собой непреложную ценность для каждого человека и национальную безопасность для страны в целом.

Кроме того, актуализировались вопросы социальной защищенности, поддержки работающих граждан. Каждый человек должен чувствовать себя защищенным, должен быть уверен в поддержке государства в течение всей своей жизни.

В год 75-летия Великой Победы и 100-летия образования ТАССР особым смыслом наполняются поправки, запрещающие действия, направленные на фальсификацию истории.

Сила России – в многообразии культур ее народов и единстве идеалов всех россиян. Поправки защищают самобытность всех народов, сохраняют их язык, культуру и традиции. Закрепляют тот факт, что культурное наследие России охраняется государством.

Ценности, традиции, суверенитет и государственное единство – фундамент, на котором стоит наша страна.

Поправки в Конституцию укрепляют это основание. Отражают возросшую роль России в современном мире. Закрепляют приоритеты Основного закона – защиту прав и интересов граждан, социальные гарантии.

Каждый из нас должен понимать, что Конституция – это мы! В этом законе – наша жизнь, жизнь наших родных и близких, будущее наших детей и нашей страны. Нам по ней жить, нам ее и редактировать.

Дорогие друзья!

Проголосовать можно в течение недели в удобной для вас форме.

При организации голосования предприняты исчерпывающие меры безопасности. Оно пройдет бесконтактно, все участники будут обеспечены индивидуальными средствами защиты.

Уверен, что подавляющее большинство татарстанцев проявят активную гражданскую позицию и поддержат поправки в ходе общероссийского голосования.

Желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия и оптимизма!