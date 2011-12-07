Первые в этом году студотряды из Татарстана отправятся на Камчатку

Первые студенческие отряды из Татарстана отправились на Камчатку «покорять целину», сообщает ИА «Татар-информ».

«После прибытия на полуостров студенты пройдут двухнедельную обсервацию в общежитии работодателя. Там же их протестируют на коронавирус. И только после этого они смогут приступить к работе», — рассказал директор Республиканского центра студотрядов Василий Ислаев.

Студенты будут трудиться на заводе по переработке рыбы. Средний ежемесячный заработок студента составит около 35 тыс. рублей, точная сумма будет зависеть от количества выполненных работ, пояснил Ислаев.

Он также отметил, что обычно, трудовой семестр для студотрядов начинается раньше. В этом году изменения в график внесла пандемия коронавируса.