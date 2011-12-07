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Роспотребнадзор пояснил какие меры безопасности должны предприниматься в магазинах

В ведомстве пояснили, какие меры безопасности должны предприниматься в магазинах на втором этапе снятия ограничений.

В Татарстане на втором этапе снятия ограничений уже открытые и вновь открывающиеся торговые объекты должны придерживаться тех же санитарно-эпидемиологических требований, уточнила замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

Так, на втором этапе снятия ограничений будут открыты торговые точки площадью до 800 кв. м. с отдельным входом. Здесь, как и в других работающих магазинах, нужно будет регулярно проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами, перед началом и в течение рабочего дня у сотрудников должна измеряться температура, посетители должны посещать объекты в средствах индивидуальной защиты. 

КВ
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