Россияне стали намного чаще покупать гаражи и машиноместа

В мае 2020 года спрос на гаражи вырос более чем на 20%, а на покупку машиноместа — почти на 9% в сравнении с апрелем. В результате стал меняться уровень стоимости этих объектов. Так, в Казани купить гараж можно в среднем за 285 тысяч рублей, а машиноместо — за 449,5 тысяч.

— В кризисных ситуациях россияне активно совершают крупные покупки, опасаясь дальнейшего роста цен. Также в период самоизоляции пользователи на платформе Авито проявляли высокий интерес к автомобильному рынку: первые места в поисковых запросах отведены различным средствам передвижения и сопутствующим товарам, — отмечают аналитики платформы бесплатных объявлений. — Все эти факторы привели к ажиотажному спросу на гаражи и машиноместа после отмены карантинных мероприятий.

Эксперты уверены: гараж и машиноместо — одни из самых доступных объектов недвижимости для вложений. А еще при желании они могут стать дополнительным источником дохода при сдаче в аренду.