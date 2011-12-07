Татарстанские школьники рассказали в сочинениях об участниках Великой Отечественной войны

Инициатором проведения конкурса стал доктор исторических наук, профессор Файзулхак Ислаева. По его предложению детский журнал «Сабантуй» 1 декабря прошлого года предложил татарстанским ребятам в возрасте от 7 до 15 лет составить и изобразить семейную родословную. Также от них требовалось рассказать о своем родственнике-участнике Великой Отечественной войны и прислать его фотографию.

В общей сложности на суд жюри были представлены 94 работы со всего Татарстана. Судьям предстояло оценить не только их творческую составляющую и грамотность написания, но и количество поколений, отображенных в исследовании. Стоит отметить, что некоторые из участников сумели рассказать о двух десятках поколений своих предков. Впрочем, как отмечают организаторы конкурса, в каждой из работ выделяется уважительное отношение к подвигу бабушек и дедушек.

В итоге жюри не сумело выбрать единственного победителя, отметив сразу пять работ. Итак, имена победителей: Камиля Мухаммадиева из Балтасинского района, Лилия Ахтямова из Тукаевского района, Айнур Гараев из Ютазинского района, а также двое казанцев - Габдрахман Хасанов и Тимерхан Гыйльмеев. Помимо дипломов, их ожидают экскурсии по обновленному музею-мемориалу Великой Отечественной войны, мастер-класс и фотосессия.