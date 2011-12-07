Представители ЦИК РТ и Общественной палаты РТ совместно с уполномоченным по правам человека в РТ будут оперативно реагировать на факты нарушения прав участников голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщили в пресс-службе ЦИК РТ.

«Общественное наблюдение будет организовано на всех этапах голосования», — уточнили в ведомстве.

Организацией наблюдения займутся федеральная и региональная Общественные палаты. На получение статуса наблюдателя заявки подали более 14,5 тыс. жителей республики.

Напомним, с 25 июня стартует общероссийское голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ.