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ЦИК РТ: «Общественное наблюдение будет организовано на всех этапах голосования»

На сигналы о фактах нарушения прав участников голосования по поправкам в Конституцию РФ будут оперативно реагировать представители ЦИК РТ, Общественной палаты РТ и уполномоченный по правам человека в РТ.

Представители ЦИК РТ и Общественной палаты РТ совместно с уполномоченным по правам человека в РТ будут оперативно реагировать на  факты нарушения прав участников голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщили в пресс-службе ЦИК РТ.

«Общественное наблюдение будет организовано на всех этапах голосования», — уточнили в ведомстве.

Организацией наблюдения займутся федеральная и региональная Общественные палаты. На получение статуса наблюдателя заявки подали более 14,5 тыс. жителей республики.

Напомним, с 25 июня стартует общероссийское голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ.

КВ
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