В Казани состоялся парад Победы

Сегодня в Казани на площади Свободы состоялось торжественное прохождение войск в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев и другие официальные лица. А также участники и ветераны Великой Отечественной войны, в том числе Герой Советского Союза, участник первого парада Победы в 1945 году Борис Кузнецов.

В военном марше прошли войска Казанского гарнизона, сотрудники МВД РТ, МЧС РТ и другие. Впервые в таком мероприятии участвовал расчет прокуратуры.

Вслед за пешей колонной, прошла колонна военной техники, исторических машин времен Великой Отечественной войны и современная боевая техника. В их числе –2 танка Т-34 имени Ивана Кобякова и «Колхозник Татарии», реактивное орудие «Катюша» и др.

После демонстрации техники солисты и военный оркестр открыли праздничный концерт песней «День Победы».