Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Национальном музее РТ готовят экспозицию «История Татарстана с древнейших времен до наших дней»

Работа над созданием выставки идет полным ходом. Сейчас монтируются витрины, оформляются интерьеры. Некоторые экспонаты уже заняли свои места.

Как рассказала генеральный директор Национального музея Гульчачак Назипова, в фондах музея много экспонатов, ярко характеризующие разные периоды истории Татарстана. Многие из них будут представлены впервые. Экспозиция составлена так, чтобы посетители музея смогли получить представление о Татарстане, его людях.

Впервые будут представлены материалы о казанских дворянах, о Крымской, Турецкой войнах XIX века. Отдельная тема – Казанский университет. 

В залах музея появились интерьерные комплексы, например, здесь будет воссоздана и типичная гостиная дворянского дома, и класс в медресе-школе, и коммунальные квартиры с коридором, и обстановка квартиры советских времен. Особое внимание уделено историческому периоду с 1920 года – момента основания Татарской АССР. Здесь можно увидеть трактор «Фордзон» - самый распространенный в отечественной аграрной сфере в 20-е годы XX столетия, грузовик НАЗ Нижегородского автомобильного завода, легендарный самолет Пе-2 и другие раритеты.

Открытие экспозиции запланировано на конец августа, оно будет приурочено ко Дню Республики.

КВ
Лента новостей