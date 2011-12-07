В Национальном музее РТ готовят экспозицию «История Татарстана с древнейших времен до наших дней»

Как рассказала генеральный директор Национального музея Гульчачак Назипова, в фондах музея много экспонатов, ярко характеризующие разные периоды истории Татарстана. Многие из них будут представлены впервые. Экспозиция составлена так, чтобы посетители музея смогли получить представление о Татарстане, его людях.

Впервые будут представлены материалы о казанских дворянах, о Крымской, Турецкой войнах XIX века. Отдельная тема – Казанский университет.

В залах музея появились интерьерные комплексы, например, здесь будет воссоздана и типичная гостиная дворянского дома, и класс в медресе-школе, и коммунальные квартиры с коридором, и обстановка квартиры советских времен. Особое внимание уделено историческому периоду с 1920 года – момента основания Татарской АССР. Здесь можно увидеть трактор «Фордзон» - самый распространенный в отечественной аграрной сфере в 20-е годы XX столетия, грузовик НАЗ Нижегородского автомобильного завода, легендарный самолет Пе-2 и другие раритеты.

Открытие экспозиции запланировано на конец августа, оно будет приурочено ко Дню Республики.