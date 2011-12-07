Владимир Жаворонков ответил на вопрос о действенности нового препарата от коронавируса

— Эффективность препарата доказывается исключительно исследованиями, — отметил замминистра сегодня в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ», — но уже сейчас татарстанские врачи говорят о положительных результатах в отношении пациентов со среднетяжелым состоянием при Covid-19.

Напомним, 10 июня этого года препарат «Авифавир» для лечения новой коронавирусной инфекции в количестве 300 упаковок поступил в Татарстан. Об этом официально сообщила заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева. Первая партия рассчитана на лечение 100-150 человек.