Бывший руководитель «Метроэлектротранса» Асфан Галявов возглавил «Таткоммунэнерго»

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Асфан Галявов стал генеральным директором «Таткоммунэнерго». Об этом говорится в данных ЕГРЮЛ.
«Таткоммунэнерго» занимается производством горячей воды (тепловой энергии) котельными.
Также их дополнительная деятельность связана с ремонтом машин и оборудования, и обеспечение работоспособности котельных.
До этого Асфан Галявов руководитель МУП «Метроэлектротранс», за это время организация запомнилась «горящими» трамваями. Сейчас же организацию возглавил Айдар Абдулхаков.