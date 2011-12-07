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Бывший руководитель «Метроэлектротранса» Асфан Галявов возглавил «Таткоммунэнерго»

Галявов занял пост генерального директора.

Асфан Галявов стал генеральным директором «Таткоммунэнерго». Об этом говорится в данных ЕГРЮЛ.

«Таткоммунэнерго» занимается производством горячей воды (тепловой энергии) котельными.

Также их дополнительная деятельность связана с ремонтом машин и оборудования, и обеспечение работоспособности котельных.

До этого Асфан Галявов руководитель МУП «Метроэлектротранс», за это время организация запомнилась «горящими» трамваями. Сейчас же организацию возглавил Айдар Абдулхаков. 

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