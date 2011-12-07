История страны в вещах. Выпуск №7

«Король Парижа» в казанской хрущевке

Семейная история умалчивает о том, как это чудо инженерной мысли XIX века появилось у моей прабабушки. Может, это был подарок купца, у которого до революции работала кухаркой (а готовила она просто гениально)? Или они были куплены по дешевке у какого-нибудь промотавшего состояние дворянчика? Это так и осталось тайной, но, так или иначе, у моей прабабушки в начале XX века появился он, Le Roi a Paris - «Король Парижа», часы, которые, невзирая на название, производились немецким часовщиком Фредериком Мауте из Швеннингена.

«Король» пережил с хозяйкой все катаклизмы века - две революции, Гражданскую войну... Он был молчаливым тикающим свидетелем того, как моя прабабушка Пелагея Филипповна получила похоронку на сына Бориса, который погиб на фронте, а было ему только 18. Отправился на Дальний Восток, когда зятя после войны направили туда служить. И наконец окончательно осел в Казани, в коммуналке на улице Кирова. Я любил там бывать и слушать мерное постукивание маятника и отбивание половин и целых часов. Надо отдать должное герру Мауте - пружины и механизмы «Короля» работали идеально!

Потом, когда Пелагея Филипповна скончалась, «Король» по наследству перешел нам, в нашу маленькую хрущевку. Но был уж он очень голосистым, поэтому его бой мы отключили. Хрипловатое громогласное «бом-бом-бом» в полночь несколько пугало и даже настраивало на мистический лад.

В остальном «Король» остался верен себе, был точен и безукоризнен. А уж завод его пружины - это был целый ритуал с остановкой маятника, вращением заводного ключа и протиранием изящного корпуса «Короля».

«Король» стал ровесником и свидетелем, пожалуй, всего самого важного, что происходило в прошлом веке. И смог сохранить свою королевскую стать и достоинство. Да вы сами посмотрите и убедитесь, что он действительно «особа королевских кровей» - какое изящество линий, благородство красок! Сравнивать его с сегодняшними плоскими кварцевыми «блинчиками» - это все равно что сравнивать «Кадиллак» Элвиса Пресли с каким-нибудь нынешним «Хюндаем». «Король» неповторим и преисполнен величия, на то он и король...

Закончился век, и закончился век «Короля». Он был препровожден на покой с полагающимися почестями и благодарностью за многолетнюю службу. «Виват, король!»

Антон Боровиков, Казань

Грузинский котелок в татарском доме

В Мамадыше - районном центре Республики Татарстан, в одной татарской семье как реликвия хранится солдатский котелок с надписью: «Гигия Шота, год рождения - 1920, призван в армию - 1940». И внизу родовая тамга (фамильный знак).

Как гласит семейное предание, красноармеец-грузин Шота Гигия поменялся перед боем с татарином Гильмутдином Фахрутдиновичем Фахрутдиновым котелком в 1943 году на фронте, сказав: «Посмотрим, у кого котелок дольше будет жить!»

На войне Гильмутдина звали татарином Гришей. Его мобилизовали в армию в 1943 году, когда ему было 17 лет. И сразу отправили в лагерь на станции Суслонгер на учебу. Зимой 1943 года он попал на передовую. Там они и встретились с Шотой и поменялись самым дорогим, что есть у солдата, - котелком. Гильмутдин вернулся домой из армии только в 1950 году. Ему было уже 24 года. В 1951 году женился. Когда дети выросли, он рассказал им эту историю. Бабушка, чтобы котелок не потерялся, посадила туда цветы. «Когда родители были живы, там всегда росли цветы», - вспоминает дочь солдата Гузалия.

Со временем шестеро детей разъехались, а после смерти родителей дом вообще опустел. Разбирая старые вещи, дочь обратила внимание на котелок. Очистила от земли, помыла и взяла с собой на память.

Каждое лето собираются вместе дети солдата Фахрутдинова. И им очень хочется знать, вернулся ли грузинский паренек с войны с котелком их отца. Они бы с радостью обменяли реликвии с семьей Гигия.

Может, живы дети солдата из Грузии? Может, по тамге и имени они узнают котелок отца?

Ответ ждут по адресу: 422190, Республика Татарстан, г. Мамадыш, ул. Накии Юсуповой, 45, Раиса Абдулловна Муллахметова, эл. почта: raisamull@mail.ru.

По данным сайта «Память народа», красноармеец Гегия Шота Никитович 1920 г. рожд., уроженец Самтредского района Грузии. (Отец его Никита Васильевич жил в г. Самтредия на ул. Микояна, 3.) Мобилизован на фронт Самтредским РВК в ноябре 1939 г., выбыл из воинской части в апреле 1943 г. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Михаил Черепанов, председатель ассоциации «Клуб воинской славы»

Тапочки

Это было в сентябре 1963 года. Перевод мужа - капитана Советской армии, на новое место службы в Казань был для нас желанным: он учился на третьем курсе Казанского университета - получал второе высшее. В теплые татарские края мы выехали с радостью из холодного Заполярья.

Только встреча оказалась и не теплой, и не ласковой. Во-первых, нас никто не встретил. Во-вторых, шел проливной дождь. Ничего не сказали мужу в штабе гарнизона, куда он пошел доложить о прибытии к месту службы. Квартиру пообещали только через два месяца, значит, надо искать самому. Сунулись в гостиницу, и там для нас места не нашлось.

Пошли искать жилье дальше. Обошли Кировский, Вахитовский районы, съездили в Дербышки. Просились на постой! Но нас никто не пустил даже на одну ночь. Старшина, случайно оказавшийся на вокзале, предложил нам ночлег в солдатской казарме в Адмиралтейской слободе. Там солдаты отгородили нам угол одеялом, принесли две кровати, заправили чистым бельем. Наутро муж снова пошел в штаб. Увы, ему вручили приказ на отпуск, хотя его мы уже отгуляли.

Казань нам не понравилась: дома унылые, серые, на улицах грязь, окурки, перевернутые урны. На улице Баумана на окнах первых этажей ставни. Вход во двор закрыт огромными деревянными воротами. Туалет во дворе. Увиденное удивляло меня и обескураживало.

В отпуск мы отправились в гости, а в гости без подарков не ходят. Заглянула на Колхозный рынок, что рядом с вокзалом. Накупила много всего, но запомнила полушубок и сатиновые штаны для свекра. А еще я увидела, как могут радоваться старики - радоваться не столько подаркам, сколько вниманию. Своей любимой свекрови Ксении Тимофеевне купила пуховый платок, что-то из белья и кожаные тапочки. Из всех моих подарков свекровь больше всего обрадовалась тапочкам: у нее, как у многих пожилых людей, болели ноги и удобную обувь подобрать было трудно.

А тапочки и правда оказались хорошие - кожа натуральная, легкие, красиво смотрелись на ногах. Свекровь всем показывала эти тапочки и рассказывала, какие они замечательные.

Давно умерли родители. Многое изменилось в нашей жизни. Наверное, это хорошо. Но почему-то иногда так хочется заглянуть в прошлое, где мы умели радоваться самой малости…

Валентина Степановна Макарина, Казань

Уважаемые читатели!

В 2017 году в «Казанских ведомостях» стартовал проект «История Татарстана в вещах», который мы реализовали совместно с Национальным музеем Республики Татарстан и Ассоциацией музеев РТ. Новая рубрика вызвала большой интерес у нашей аудитории, всего вышло 53 выпуска.

В 2021 году мы решили продлить проект в новом формате и расширить географию участников - публиковать истории не только татарстанцев, но и россиян, жителей ближнего зарубежья, тех, кому интересна эта тема. Отныне наша рубрика будет называться «История страны в вещах». Предлагаем принять в ней участие всем, кому есть что рассказать о вещах, в которых отразилось время. Это должны быть истории об обычных и необычных предметах, которые служили людям. Объясните, какое значение имели эти вещи и для чего они были нужны. Это могут быть предметы как из новейшей истории, так и прошлых веков.

Если вещь у вас сохранилась, можете проиллюстрировать свои воспоминания. Присылайте нам фотографии этих предметов по обычной почте (420066, Казань, а/я 231) и электронной (redkv@kazved.ru) или приносите эти вещи в редакцию по адресу: ул. Чистопольская, 5. Мы их сфотографируем и вернем сразу же вам.

Не забудьте написать, о каком периоде времени вы рассказываете (желательно указать год): это существенно повысит ценность ваших воспоминаний. Обязательно укажите свои координаты для обратной связи: ФИО, домашний адрес или телефон, а также род занятий, возраст (кроме имени, эти сведения публиковаться не будут).

Итак, давайте сообща расскажем историю страны в вещах! Они, самые беспристрастные свидетели времени, хранят энергетику и память о нашем прошлом.

Венера ЯКУПОВА, ведущая рубрики, главный редактор газеты «Казанские ведомости»