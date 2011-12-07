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ГИБДД РТ разрабатывает закон об электросамокатах

Главный Госавтоинспектор РТ Ленар Габдурахманов отметил, что этот вид транспорта несет серьезную угрозу для участников движения.

Об этом главный автоинспектор Татарстана рассказал в ходе пресс-конференции. В своем выступлении он отметил, что водители электросамокатов в структуре дорожного движения имеют статус пешехода. При этом этот вид транспорта позволяет развивать скорость до 70 км/ч, а часть владельцев электросамокатов передвигаются по проезжей части.

Госавтоинспекция РТ разрабатывает законопроект об изменениях в ПДД, который определит новые правила движения для электросамокатов. В дальнейшем его планируется передать на рассмотрение в Госсовет РТ.

КВ
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