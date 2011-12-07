ГИБДД РТ разрабатывает закон об электросамокатах

Об этом главный автоинспектор Татарстана рассказал в ходе пресс-конференции. В своем выступлении он отметил, что водители электросамокатов в структуре дорожного движения имеют статус пешехода. При этом этот вид транспорта позволяет развивать скорость до 70 км/ч, а часть владельцев электросамокатов передвигаются по проезжей части.

Госавтоинспекция РТ разрабатывает законопроект об изменениях в ПДД, который определит новые правила движения для электросамокатов. В дальнейшем его планируется передать на рассмотрение в Госсовет РТ.