К концу сентября выпустят первые 100 тыс. экземпляров книги «Татар дөньясы. Татарский мир»

Заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева сообщила, что к концу этого сентября выпустят первые 100 тыс. экземпляров книги «Татар дөньясы. Татарский мир». Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Фазлеева рассказала, что на данный момент подбирается фактура бумаги, а также издательства, которые смогут напечатать такой большой тираж. Само издание планирует выпустить на татарском и русском языках.

Для начала тираж книги составит 100 тыс. экземпляров. Их направят в библиотеки и учреждения республики. Далее ее выпустят в свободную продажу.

Сейчас издание доступно в электронном формате на сайтах «Таткнига», 100tatarstan.ru и портале Правительства РТ. В ней будут описаны исторические сведения о татарском народе, письменности, литературы, урбанизации и городской культуры, принятие ислама, повлиявшие на все стороны жизни татарского общества.