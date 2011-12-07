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Как туристу защитить свои права?

Этот вопрос станет главной темой приемов депутатов в региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведева. Тематические приемы стартуют 27 июля и будут проходить в онлайн формате.

27 июля свои вопросы по защите прав туристов можно будет задать депутату Государственной Думы ФС РФ Иреку Зиннурову.

28 июля прием проведут депутат Государственной Думы ФС РФ Ольга Павлова, руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина, председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов, президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов.

29 июля на связи будет депутат Государственной Думы ФС РФ Айрат Фаррахов.

Как сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия», дистанционно пообщаться с депутатами можно будет с помощью каналов в Skype (priemnayaer116), WhatsApp (8-987-205-00-63) и по телефону «горячей линии» 8-800-201-16-00 (портал «Мой депутат»).

Также предварительно вопросы можно будет задать, позвонив в региональную общественную приемную по номеру 8 (843) 238-10-00.

КВ
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