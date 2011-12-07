Пилотажная группа «Стрижи» подготовила для праздника «Я выбираю небо!» две программы

Пилотажная группа «Стрижи» подготовила для авиационного праздника «Я выбираю небо!» две программы. Пилоты выберут одну из программ в зависимости от погодных условий, сообщил заместитель командира 237-го Центра показа авиационной техники имени Кожедуба по летной подготовке полковник Сергей Осяйкин.

«Одна программа подходит к простым метеорологическим условиям, когда небо безоблачно и мы выполняем весь комплекс программы с вертикальными фигурами. Второй вариант реализуется, если будут облака, прямые фигуры группа заменит на наклонные», — отметил он.

Второй вариант программы — резервный, но полностью отработан летчиками.

Напомним, 25 июля в Казани пройдет праздник «Я выбираю небо!», посвященный Дню воздушного флота России. В мероприятии примут участие 30 самолетов и вертолетов, а также выступят две пилотажные группы «Русь» и «Стрижи» на учебно-тренировочных самолетах Л-39 и многоцелевых истребителях МиГ-29, соответственно.