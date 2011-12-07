Премьер-министр РФ: С 1 августа Россия возобновит международное авиасообщение

Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что в стране возобновится международное авиасообщение. Поехать за границу можно будет уже с 1 августа.

На заседании кабинета министров Мишустин сказал, что при принятии решения о возобновлении международного авиасообщения правительство руководствуется эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости и «принципами взаимности».

Для начала рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Так граждане из России смогут поскорее вернуться домой.