«Родные сердца» обучают искусству быть приемными родителями

- Владимир Михайлович, кого объединяет клуб «Родные сердца»?

- Это прежде всего клуб по интересам. Его участники - приемные родители. Люди, занимающиеся воспитанием приемных детей, формируют уникальное сообщество. У нас особый мир - со своими установками и ценностями.

- Когда был создан ваш клуб?

- Летом прошлого года. Клуб - детище региональной общественной организации приемных семей РТ «Мы вместе». На первую встречу, прошедшую в парке Горького, пришли всего 5 семей. Но мы стремительно развиваемся. Уже сейчас в Казани около 50 участников.

- В других городах тоже есть такие клубы?

- Да, конечно. В зеленодольском сообществе состоят более 40 семей. И 5 семей стали членами набережночелнинского представительства. К слову, мы активно сотрудничаем не только с Татарстаном, но и с другими российскими регионами. Например, среди участников клуба есть семьи из Марий Эл и Чувашии. Число приемных детей в семьях усыновителей варьируется от 1 до 10.

- Какие мероприятия проводите?

- Их очень много. Каждую неделю стараемся организовать какое-нибудь событие. Это может быть простое чаепитие. Или лекция по конфликтологии. Мы хотим, чтобы приемные родители не чувствовали себя одинокими. Встречались, общались. А также делились друг с другом опытом и наработками. Часто устраиваем различные тематические вечера. Например, 1 июня отмечали День защиты детей. Провели спортивные игры на свежем воздухе. А в начале июля в Горкинско-Ометьевском лесу у нас прошел мини-Сабантуй.

- Приглашаете ли вы к сотрудничеству экспертов?

- Безусловно. Участникам предлагаются регулярные встречи с врачами и практикующими психологами. Проводим личные консультации и беседы в онлайн-формате. Кстати, на базе клуба активно реализуется проект «Равный - равному», инициатором которого является один из благотворительных фондов Москвы. Организована профилактическая работа по предотвращению жестокого обращения с детьми и синдрома профессионального и эмоционального выгорания приемных родителей. Основная задача - сокращение случаев возврата детей в государственные учреждения.

- Какие основные цели вы ставите перед собой сейчас?

- Привлечь как можно больше приемных семей. Расширить географические границы и открыть новые филиалы. Приемных семей в России очень много. Они все нуждаются во взаимопомощи и поддержке. Кстати, в июле нынешнего года наш клуб вошел в программу поддержки от Фонда президентских грантов. Это позволило нам пригласить к сотрудничеству на постоянной основе психолога. Эксперт осуществляет индивидуальное и групповое консультирование.

- Кто может стать членом клуба «Родные сердца»?

- Любой человек, взявший под опеку или усыновивший ребенка. Также мы будем рады всем кандидатам в приемные родители. Уже сейчас они смогут ознакомиться с предстоящими задачами, научатся их решать.

- Как вас найти?

- Можно связаться с нами в соцсетях. Участие в клубе абсолютно бесплатное.