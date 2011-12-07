РТ посетил полпред президента РФ в ПФО и обсудил процесс подготовки к Единому дню голосования

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел совещание по подготовке к Единому дню голосования. Участие в нем приняли полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров и помощник руководителя РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова, пишет «Реальное время».

Во время визита Комарова глава республики отметил, что строительство БКК в Казани является одним из крупнейших инфраструктурных объектов столицы. Он сообщил, что уже к 30 августа запуститься кольцевое движение трамваев, после чего выразил надежду на поддержку со стороны федерального правительства на втором этапе строительства казанского кольца.

О проектах благоустройства территорий в республике рассказала Наталия Фишман-Бекмамбетова. Она проводила гостей по тротуарам и узким тропинкам Горкинско-Ометьевского леса.

В ходе прогулки Полпред в ПФО отметил слаженную координацию между всеми органами и участвующими в подготовке к выборам 13 сентября. «Все мероприятия проводятся своевременно», — заключил Игорь Комаров.