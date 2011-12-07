ЦИК РФ объявил о порядке проведения голосования на выборах в сентябре

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что основной день голосования назначен на 13 сентября. А 11 и 12 сентября станут днями для досрочного голосования, сообщает ТАСС.

Памфилова отметила, что порядок проведения голосования на выборах из трех дней, где 11 и 12 сентября станут досрочными, а 13 сентября — основным, будет применяться только в 41 регионе страны.

В течение двух дней досрочного голосования предусмотрен также полноценный график работы участков — с 8 утра до 20 часов вечера.