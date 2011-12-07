Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

ЦИК РФ объявил о порядке проведения голосования на выборах в сентябре

11 и 12 сентября станут днями для досрочного голосования.

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что основной день голосования назначен на 13 сентября. А 11 и 12 сентября станут днями для досрочного голосования, сообщает ТАСС.

Памфилова отметила, что порядок проведения голосования на выборах из трех дней, где 11 и 12 сентября станут досрочными, а 13 сентября — основным, будет применяться только в 41 регионе страны.

В течение двух дней досрочного голосования предусмотрен также полноценный график работы участков — с 8 утра до 20 часов вечера.

КВ
Лента новостей