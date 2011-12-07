Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В КФУ начался второй этап тестирования вакцины от COVID-19

Сейчас ожидается результат второй иммунизации, а также производится вторая версия вакцины от нового коронавируса.

Ученые КФУ начали второй этап тестирования вакцины от COVID-19 на лабораторных мышах. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Как отметил профессор кафедры генетики ИФМиБ КФУ Альберт Ризванов, сейчас ожидается результат второй иммунизации, а также производится вторая версия вакцины от нового коронавируса. Эффективность ее планируют исследовать на лабораторных животных.

Все исследования с ходом разработки препарата, по его словам, оперативно докладываются представителям российского правительства, контролирующим подобные инициативы, реализуемые в стране.

Сам же Ризванов считает, что получаемый учеными опыт является бесценным, ибо может использоваться в будущем для борьбы с другими вирусными заболеваниями.

КВ
Лента новостей