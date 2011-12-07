В КФУ начался второй этап тестирования вакцины от COVID-19

Ученые КФУ начали второй этап тестирования вакцины от COVID-19 на лабораторных мышах. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Как отметил профессор кафедры генетики ИФМиБ КФУ Альберт Ризванов, сейчас ожидается результат второй иммунизации, а также производится вторая версия вакцины от нового коронавируса. Эффективность ее планируют исследовать на лабораторных животных.

Все исследования с ходом разработки препарата, по его словам, оперативно докладываются представителям российского правительства, контролирующим подобные инициативы, реализуемые в стране.

Сам же Ризванов считает, что получаемый учеными опыт является бесценным, ибо может использоваться в будущем для борьбы с другими вирусными заболеваниями.