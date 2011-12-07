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В колл-центр «Мы Поможем» поступило более 25 тысяч звонков от татарстанцев

Колл-центр «Мы Поможем» был создан на базе комплексного центра социального обслуживания населения Казани в период объявления пандемии коронавирусной инфекции. За время работы колл-центра его сотрудниками было принято более 25 тысяч звонков от жителей республики.

По единому телефонному номеру 8(843) 598-3-598 принимаются заявки от одиноких пожилых граждан старше 65 лет, которым требуется помощь в доставке продуктов питания и лекарств. Поступающие звонки переключаются на телефоны горячих линий комплексных центров социального обслуживания населения в тех районах, откуда поступает просьба о помощи. Заявка передается волонтерам, которые доставляют пенсионеру продукты и необходимые ему медицинские препараты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

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