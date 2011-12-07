В проектах Минмолодежи РТ задействована почти треть молодежи республики

Детские лагеря

В республике была проведена масштабная работа по строительству, капитальному ремонту и реновации детских оздоровительных лагерей. В общей сложности в республике насчитывается 119 таких объектов. Программа по их благоустройству была сформирована в 2018 году, тогда же был составлен перечень лагерей, нуждающихся в строительстве новых зданий и корпусов, а также тех оздоровительных учреждений, где достаточно провести капитальный ремонт.

На реализацию программы капитального ремонта, реконструкции и строительства учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи «Лето - детям» на 2019 - 2021 годы, принятой по решению Президента РТ Рустама Минниханова, было выделено 7 млрд рублей. В текущем году работы запланированы в 23 лагерях, на 14 объектах они уже были завершены в течение первого полугодия. Также в республике ведутся проектно-изыскательские работы по еще 25 лагерям.

Также министерством был запущен сервис по онлайн-покупке путевок в детские лагеря dol.tatar.ru. На ресурсе представлены 100 учреждений детского отдыха, собрана информация об их работе.

Молодежные центры

В Татарстане на 2020 год действуют 30 молодежных центров и 223 подростковых клуба. С целью реновации этих учреждений ведутся работы не только по обновлению их инфраструктуры, но также меняется форма и содержание проводимой в них работы. Тимур Сулейманов подчеркнул, что основным заказчиком изменений является сама молодежь, являющаяся целевой аудиторией клубов.

В общей сложности в текущем году запланирован капитальный ремонт 17 клубов и 2 молодежных центров с совокупным финансированием 136 млн рублей.

Психологическая помощь

Министерством молодежи РТ ведется работа по обеспечению анонимной психологической помощью школьников. Информация о такой службе распространяется не только через печатные издания, но и в интернете, включая соцсети.

В общей сложности в первом полугодии 2020 года на телефон доверия 8-800-2000-122 поступило 18510 звонков от детей и их родителей - на 21,4% больше, чем годом ранее.

Временное трудоустройство молодежи

Министерством готовится к запуску специализированный сервис для содействия временного трудоустройства молодежи rabota.tatar. Помимо ориентированности на молодежь, его отличие от других подобных ресурсов заключается в основной направленности на временное трудоустройство, в котором молодые люди, особенно студенты, заинтересованы наибольшим образом. При этом портал будет отслеживать действия как работодателей, так и соискателей, гарантируя их надежность. На данный момент ресурс работает в тестовом режиме.

Поддержка активной молодежи

За первое полугодие 2020 года в проектах министерства и его подведомственных структур была задействована 231453 человека, что составляет примерно 29% от общей численности молодежи республики. Представленные проекты охватывают различные сферы деятельности, среди наиболее крупных из них: международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2020» в Сочи, II Слет творческой работающей молодежи РТ, XII Образовательный форум молодых рационали