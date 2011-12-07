Стало известно, какая программа будет на День города-2020

Мэрия Казани анонсировала праздничную программу на День города-2020.

Начать воскресный день можно с просмотра скачек на ипподроме в 13:30 часов дня. А через полчаса в Кремле начнется фестиваль городской современной культуры и искусств Tat Cult Fest. Там ожидаются более 30 живых выступлений, арт-объекты, хореография, дизайн-маркет, детская зона и фуд-корт.

Еще одна концертная программа запланирована на 15:30. В это же время стартует большой концертный марафон у центра семьи «Казан». Хедлайнерами станут Niletto, Валерий Сюткин, группа «Дабро», Сергей Безруков и группа «Крестный папа».

Вечером, в 19:30, на площади перед Дворцом земледельцев пройдет оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень». Там выступят солист Большого театра Игорь Головатенко и солистка Мариинского театра Альбина Шагимуратова.

Традиционный салют обещает прогреметь в 22:00 над акваторией Казанки под песню «Мин яратам сине, Татарстан».